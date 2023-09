Stefano De Martino incontra Antonino Spinalbese: “Il patto tra i due”

La scorsa settimana Antonino Spinalbese ha iniziato a seguire su Instagram Stefano De Martino e il follow non è passato inosservato ai fan dell’ex gieffino. Pochi giorni dopo il conduttore di Bar Stella ha ricambiato ed ha iniziato a seguire Spinalbese. E proprio in quei giorni Belen Rodriguez ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore con l’imprenditore Elio Lorenzoni. La showgirl argentina ha pubblicato sul suo profilo Instagram degli scatti insieme alla nuova fiamma.

Non solo follow, i paparazzi del settimanale Chi in questi giorni hanno beccato Spinalbese con la piccola Luna Marì sotto casa di De Martino. L’ex vippone è poi salito ed ha incontrato il conduttore Rai. I due hanno passato un pomeriggio insieme e secondo il magazine di Alfonso Signorini avrebbero fatto una sorta di patto.

“Stefano De Martino e Antonino Spinalbese sono il sogno di tante donne, ma soltanto una li ha avuti entrambi: Belen Rodriguez.

Quando Belen è tornata da De Martino, Spinalbese disse a “Chi”: «Spero che stiano insieme per sempre, per il bene dei nostri figli». – ha scritto Valerio Palmieri su Chi – E anche De Martino ha apprezzato il modo in cui Antonino, quando stava con Belen, ha rispettato i suoi spazi e il suo ruolo di padre.

C’è un motivo importante, quindi, per cui due uomini così possono trovarsi a passare del tempo insieme: il bene dei figli. Santiago e Luna Marì, infatti, sono legatissimi e il fatto di averli fatti incontrare per giocare insieme li avrà resi felici. Adesso che De Martino e Spinalbese sono amici, potranno farlo spesso. Già che c’erano, probabilmente, avranno parlato anche di “attualità”. Perché nella vita dei piccoli è entrata una nuova persona: il compagno di Belen. Lo abbiamo visto anche nelle prime foto della showgirl ed Elio Lorenzoni: salivano a casa di lei con Luna Marì. I due uomini avranno spiegato ai loro figli, come ha fatto anche Belen, che qualcosa è cambiato. E, probabilmente, l’amicizia fra Spinalbese e De Martino renderà le cose più facili. Un patto fra padri per il bene di tutti”.