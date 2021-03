Ieri sera per la prima puntata del serale di Amici sono tornati Pio e Amedeo, che hanno presentato il loro programma che debutterà ad aprile su Canale 5. I due comici rivolgendosi a Stefano De Martino hanno fatto una battuta su Belen Rodriguez e la sua nuova gravidanza.

“A proposito di bambini e nuove nascite facciamo un grande applauso a Stefano De Martino. Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Grande Stefano che sei, davvero. Diventi nuovamente papà dai è vero. Finalmente un fratellino per Santiago. Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belén se li prende tutti uguali, non capisco. Mi sembrava proprio lui però. Lei li prende li attacca alle orecchie e si fidanza. Come l’hai presa? Tutto a posto? Come si chiama? Antonio Spinacina? Ma state in buoni rapporti? Lo conosco, è un bravo ragazzo, fa il parrucchiere. No dico, dal parrucchiere si doveva… E due shampoo non glielo potevi fare pure tu?!”

Stefanone era in difficoltà ed ha cercato di spiegare la sua posizione: “Per me è un lavoro non ridere alle loro battute perché se io rido troppo rischio di offendere qualcuno, ma mi fanno ridere. Se rido poco si offendono loro“.

Il video del siparietto di Pio e Amedeo con Stefano De Martino e la polemica scoppiata su Twitter.

Sui social Pio e Amedeo sono stati attaccati per le battute su Belen e Antonino. Personalmente non credo che i comici siano stati troppo offensivi, piuttosto direi che a me non hanno fatto ridere, che forse è pure peggio.

Battuta a Stefano sulla gravidanza di Belen

