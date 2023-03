Stefano De Martino in camera, le confessioni di Belen: “Ecco cosa ha più degli altri”

Non solo a Le Iene, Belen Rodriguez ieri è apparsa anche a Le Iene Inside, un viaggio attraverso le infinite sfumature dell’amore condotto da Nina Palmieri. Tra gli ospiti c’era anche la conduttrice argentina, che ha fatto delle rivelazioni su Stefano De Martino. Belen ha dichiarato che i suoi due grandi amori sono stati quelli con Marco Borriello e Stefano, mentre ha spiegato che quello con Fabrizio Corona non aveva la A maiuscola.

La Rodriguez ha poi rivelato quello che De Martino ha in più degli altri e pare abbia a che fare con la sfera privata della coppia. Diciamo che l’ex ballerino sa fare benissimo molte cose: sa fare la pizza, sa condurre, sa montare bene le coreografie e non solo in studio…



Che dire… fortunata Belen!

“Con Borriello certo che era vero amore. Con Fabrizio Corona? Oddio ma così non vale dai. Non è che non era amore, però se devo parlare proprio di amore con la A maiuscola, ti dico che sono stata davvero innamorata del mio primo ragazzo Marco e poi di Stefano. Se sono cotta di De Martino? Sì sono cotta. La cosa più brutta vissuta con lui? Direi il divorzio. Cos’ha lui che gli altri non hanno? [ride] Te lo dico dopo dai. Ok dai te lo dico, lui sa farlo molto bene… cosa? Dai hai capito, sa farlo veramente bene.

Oggi c’è una libertà di espressione molto grande, io azzarderei anche eccessiva. Forse è tutto troppo in fretta, della serie ‘non mi piace una cosa, boom la cambio. Forse prima c’era più riservatezza e si rifletteva di più su cosa fare.

L’amore per me è quando riesci ad amare senza dare nulla in cambio. Cosa penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea. Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino! Non lo tengo a bada”.