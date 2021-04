Il conduttore di Made in Sud ha un flirt con un’alunna di Amici 20?

Nonostante lui (adesso) cerchi di scappare dal gossip come Britney Spears davanti ad un microfono acceso o Barbara dagli studi senza fari, i pettegolezzi continuano a rincorrerlo. Stefano De Martino dopo la sua rottura definitiva con Belen ha chiuso anche con la cronaca rosa (ma è lei che non ha chiuso con lui).

Nei giorni scorsi moltissimi siti hanno riportato un rumor che vorrebbe il conduttore di Made in Sud invaghito di Martina Miliddi di Amici 20. Onestamente a me queste voci fanno un po’ sorridere, ma è anche vero che in quegli studi Stefanone ha trovato l’amore almeno 3 volte, quindi mai dire mai.

Il secondo pettegolezzo invece potrebbe essere più fondato e a riportarlo sono stati i colleghi di Dagospia. Sembra infatti che il ballerino e Andrea De Logu siano sempre più vicini, tanto da far pensare che tra loro non ci sia solo amicizia.

“Sono belli, famosi e soprattutto ufficialmente single. Stiamo parlando di Andrea De Logu e Stefano De Martino. Tra la rossa conduttrice e lo showman naploetano pare sia nata una bella amicizia. – si legge su Dagospia – Un’amicizia molto, molto bella. I due sono infatti assai affiatati e tra loro, dicono i soliti beninformati, c’e’ un gran feeling. Questa intesa avrà una evoluzione? Chi vivrà vedrà!”

I tweet sul presunto flirt tra Stefano De Martino e Martina.

Una cosa è certa, se questo rumor su Martina e Stefano fosse vero Amici passerebbe dall’attuale 28 al 38% di share!

stasera dopo il presunto stefano-martina gate non mi farò sfuggire nessuno sguardo o battutina #Amici20 — denise 🦋 (@believeinmusic_) April 10, 2021

Mamma mia sono sempre più convinta della relazione Stefano-Martina #Amici20 — Celentanostanaccount (@drone_il) April 10, 2021

Comunque ve lo dico secondo me c’è l’inciucio Stefano-Martina, altro che Aka.#amici20 — lulu 🐍 (@mezzavuota) April 3, 2021

Fonte: Witty Tv