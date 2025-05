Stefano De Martino: il futuro di Santiago e le sue parole

Stefano De Martino è stato ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”, dove ha discusso della sua carriera e della famiglia. Marcello Sacchetta, amico di De Martino, ha condiviso aneddoti sulla loro amicizia che risale al 2010, definendola una “fraternità”. Sacchetta ha anche ricordato i loro inizi a “Amici di Maria De Filippi”, sottolineando come abbiano lavorato insieme con sintonia.

Durante l’intervista, De Martino ha parlato della sua esperienza come conduttore di “Affari Tuoi”, esprimendo gratitudine per il supporto che riceve dai fan e dalla sua famiglia. Ha descritto come i suoi genitori affrontano il suo successo con naturalezza, con suo padre che discute delle sue performance il giorno dopo le trasmissioni.

Rivolgendosi al futuro di suo figlio Santiago, avuto con Belén Rodríguez, De Martino ha dichiarato di non voler imporre scelte, auspicando che il ragazzo possa seguire le sue passioni. Ha affermato: “Spero che segua una via di mezzo, ma soprattutto che faccia quello che gli pare”. De Martino è considerato un potenziale erede di grandi nomi della televisione italiana, come Carlo Conti e Paolo Bonolis, e ha promesso di continuare a lavorare con impegno nel mondo dello spettacolo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it