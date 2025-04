Stefano De Martino: il commiato da STEP e il suo successore

Secondo recenti indiscrezioni, Stefano De Martino potrebbe abbandonare la conduzione di “Stasera Tutto è Possibile” su Rai2 per concentrarsi su progetti per Rai1, come “Affari Tuoi” e altri speciali. Nell’ultima puntata di stagione, in onda stasera, è attesa una conferma ufficiale, oltre a un emozionante saluto del conduttore. Sostituire De Martino non sarà semplice, considerando il successo che ha portato al programma, con ascolti record e un cast fisso molto apprezzato dal pubblico, tra cui Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Tra i potenziali sostituti si fanno i nomi di tre figure. Il primo è Andrea Delogu, conduttrice e speaker radiofonica nota per il suo talento, la simpatia e il suo approccio naturale, che potrebbero adattarsi bene al programma. Il secondo è Teo Mammucari, conduttore di lungo corso, noto per il suo umorismo e il suo stile irriverente, che potrebbe portare una nuova energia al format. L’ultimo nome che circola è quello di Clementino, rapper napoletano e già volto di programmi di successo, la cui verve comica e carisma potrebbero conquistare facilmente il pubblico.

Oltre a questi, altre personalità come Bianca Guaccero, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi sono considerate valide opzioni. Per ora, si tratta solo di ipotesi e la Rai potrebbe decidere di esplorare altre possibilità. L’attesa per scoprire il futuro di STEP e il nuovo conduttore continua.