Archiviata definitivamente la relazione 2.0 con Belen Rodriguez, Stefano De Martino è rimasto a lungo single. Il bel conduttore napoletano all’inizio di quest’estate è stato paparazzato insieme a Paola Di Benedetto e diversi settimanali hanno parlato di un flirt tra i due. Se anche questa frequentazione c’è stata, adesso è già finita. Stefanone infatti pare che adesso sia impegnato, sembra infatti che stia insieme ad una ragazza napoletana.

“Stefano in love. In questi ultimi tempi De Martino custodisce gelosamente una nuova frequentazione con una ragazza napoletana. – riporta il settimanale Chi – Non si tratta di un flirt “famoso”, ma sarebbe proprio lei l’autrice degli scatti fotografici dell’ex marito di Belen Rodriguez che sono apparsi su Instagram. E per giunta, lo scorso weekend, la coppia è stata vista a cena insieme in un noto ristorante campano”.