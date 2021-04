Dopo aver fatto l’inviato a L’Isola dei Famosi Stefano De Martino ha intrapreso la carriera di conduttore. Sembra infatti che l’ex di Belen abbia detto addio al ballo e a Verissimo ha rivelato di non essersi pentito.

“Se mi pento? No, credo di aver smesso giusto in tempo per non far dispiacere a nessuno. Perché secondo me bisogna scegliere anche il tempo giusto anche per uscire di scena. Credo di averlo azzeccato, almeno sotto quel punto di vista”.

Stefanone ha anche parlato del suo botta e risposta con Alessandra Celentano: “Rispetto a quando ero io nella scuola lei si è anche addolcita secondo me. Era molto più agguerrita prima. Per questo io ormai la prendo molto alla leggera, anche quando ci confrontiamo. La vedo che con l’esperienza si è molto ammorbidita. Però ha ancora il pepe è vero”.

Stefano De Martino fa i suoi complimenti a Tommaso Stanzani.

“Voglio dirgli che intanto balla molto meglio di quando io ero ad Amici. Davvero balli molto meglio di me quando ero un concorrente. Ti auguro il triplo delle cose belle che mi sono accadute negli anni. Poi conosci i meccanismi del programma e sai che noi abbiamo dovuto scegliere dopo le nomination dei professori. Non abbiamo scelto noi i tre di mandare alla possibile eliminazione. Eravamo molto dispiaciuti che sei andato via, ma siamo sicuri che la tua carriera è soltanto cominciata e ti sosteniamo”.

Vero che i tre in “nomination” non li scelgono i giudici, ma forse tra Enula, Sangiovanni e Tommaso, il ballerino non meritava l’eliminazione (ma questo è il mio personalissimo parere).

Stefano De Martino che “balli meglio di me quando ero nella scuola”, ma non era quello di cui si vedevano i solo 3 anni di danza? Meh #Verissimo pic.twitter.com/nQixQ7KBET — Hey, Gio’s speaking☎️ (@truth_t3ll3r_) April 10, 2021