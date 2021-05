Dopo Giuseppe Giofrè, un altro ex protagonista di Amici ha avuto modo di parlare a tutti gli alunni della scuola. Pierdavide Carone oltre ad aver presentato il suo nuovo singolo ha ricordato la sua edizione e i protagonisti che ne facevano parte, da Stefano De Martino ed Emma Marrone ad Enrico Nigiotti.

“Noi cantautori ai tempi eravamo come i Panda, invece oggi vedo che siete tanti. Per me è bello vedere che anche chi scrive si è avvicinato ad Amici. Quello che vi consiglio è di mantenere la vostra libertà. Perché qui dentro non avete regole. Lo stesso valeva per noi. Mi ricordo Emma Marrone che qui dentro ha cominciato ad imporre la sua anima un po’ rock. Stefano De Martino invece ha iniziato da qui ad essere quello che adesso lo porta ad essere – oltre che un bravissimo ballerino – uno showman consumato. Enrico Nigiotti stesso era uno che aveva un’anima blues molto forte che gli è rimasta intatta. E io con la Marrone, Stefano ed Enrico sono stato proprio bene e avevano piena libertà.

Mi ricordo tante sensazioni che ho provato qui dentro in pochi mesi, forse 6 o 7. Le stesse cose mi sono capitate nei 10 anni successivi. Qui invece era tutto concentrato. Voglio farvi il mio in bocca al lupo. Sono certo che per voi sia stata un’esperienza incredibile, perché lo è stata anche per me e quelli della mia edizione. Se sarete attenti a un paio di cose, quello che verrà dopo sarà bello tanto quanto quello che è accaduto dentro questa scuola. Quindi buona fortuna ragazzi, vi seguirò”.