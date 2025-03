Stefano De Martino ed Emma: la notizia che tutti aspettavano, non ci sono dubbi

Stefano De Martino ed Emma Marrone potrebbero essere tornati insieme, secondo recenti gossip italiani riportati dal magazine Oggi. La notizia di un possibile riavvicinamento è emersa durante le registrazioni del programma Stasera tutto è possibile, dove i due ex fidanzati hanno condiviso momenti di tenerezza. Fonti attendibili hanno confermato che l’ipotesi di un “ritorno di fiamma” è supportata da diversi indizi.

Durante le registrazioni, De Martino ha invitato Emma e ha anche eseguito il brano Annarè di Gigi D’Alessio al pianoforte, suscitando emozione in lei. Questo momento ha messo in evidenza una connessione tra i due, facendo riaffiorare ricordi legati al loro passato insieme. Dopo le riprese, De Martino ed Emma sono stati avvistati in una pizzeria a Napoli, dove hanno cenato con amici. Durante la serata, Emma ha ricambiato l’affetto di Stefano dedicandogli la canzone “Tu sì ‘na cosa grande”, alimentando ulteriormente le voci di un riavvicinamento.

La loro storia risale a circa quindici anni fa, quando entrambi partecipavano al talent show Amici di Maria De Filippi. Sebbene la loro relazione sia stata intensa, si è interrotta a causa dell’arrivo di Belen Rodriguez nella vita di De Martino, che ha creato tensioni tra loro. Tuttavia, il passare del tempo sembra aver rasserenato le dinamiche tra i due, rendendo plausibile l’idea di un ritorno di fiamma, vista l’intesa mostrata sia in pubblico che in privé.