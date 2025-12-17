Stefano De Martino e Rocio Muñoz

Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales sono al centro di un giallo sentimentale dopo la pubblicazione di alcune foto che li ritraggono a casa di lui. Nonostante i due abbiano recentemente smentito di avere una relazione sentimentale, il gossip impazza e il settimanale Diva e Donna ha condiviso queste prime foto, che mostrano la presunta love story segreta tra i due.

I rumors sulla loro relazione sono iniziati a circolare poco dopo la bufera scoppiata su Raoul Bova, e pare che Stefano De Martino abbia dato il suo sostegno all’attrice spagnola inviandole messaggi e invitandola a cena, anche se lei avrebbe sempre rifiutato questi inviti. Il gossip intorno a questa presunta coppia è diventato sempre più pesante con il trascorrere del tempo, e settimana scorsa Diva e Donna parlava di una relazione segreta nata tra i due.

Tuttavia, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha ricevuto la smentita da fonti attendibili, che hanno assicurato che Rocío è attualmente ancora single. Ma ecco che arrivano le foto pubblicate oggi, che mostrano Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales in momenti separati, ma nei pressi della stessa abitazione. Non vengono pubblicate foto esplicite di baci e abbracci tra i due, e dunque non si può dare per certo che ci sia stato un incontro d’amore tra i due.

Le foto mostrano l’ex ballerino napoletano che entra in casa e subito dopo la Morales che lascia lo stesso posto. Stefano entra in casa alle ore 21.50 e Rocío esce 4 ore dopo. Non si può ancora confermare se ci sia stata una relazione sentimentale tra i due, e il mistero diventa sempre più fitto. Il gossip impazza anche in Spagna, dove il quotidiano El Mundo parla di questa relazione “internazionale”. Non resta che attendere per scoprire se dopo la smentita, alla fine, arriverà una conferma da parte di De Martino e di Rocío su questa ancora presunta love story segreta.