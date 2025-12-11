È stata smentita la presunta relazione tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales. La notizia era stata riportata dal settimanale Diva e Donna, che sosteneva che il conduttore di Affari Tuoi e l’ex di Raoul Bova formassero una coppia. Tuttavia, fonti vicine a entrambi hanno contattato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, per smentire le indiscrezioni. La smentita è stata secca e concreta, lasciando poco spazio a dubbi: “Smentisco nella maniera più totale e approfitto anche per augurarti buone feste”.

Non c’è quindi alcuna relazione in corso tra Stefano e Rocío, e non ci sarebbe mai stato alcun avvicinamento. Nel frattempo, Rocío continua a essere al centro del gossip a causa della sua recente separazione da Raoul Bova, che è uscito allo scoperto con la collega Beatrice Arnera. L’ex di Rocío, Raoul Bova, ha commentato pubblicamente le foto pubblicate sui giornali, esprimendo delusione. Rocío risulta essere single, sebbene sia stata avvistata insieme a un imprenditore.

Stefano De Martino, invece, pare essere ancora sentimentalmente legato a Caroline Tonelli, con cui ha una frequentazione attiva da tempo. Insieme hanno attraversato una situazione drammatica a causa dell’hacking dei sistemi della casa di Caroline, che ha portato alla diffusione di un loro momento di intimità. Sebbene si parli di una relazione ancora in corso, non mancano le notizie di gossip che li vedono in crisi e distanti. Solo il tempo darà risposte definitive sulla vita sentimentale di Stefano De Martino.