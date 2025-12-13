Il gossip non si ferma mai e dopo mesi di gossip su Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova da una parte, e Stefano De Martino e Caroline Tronelli dall’altra, le loro strade si intrecciano in modo inaspettato. Secondo le ultime indiscrezioni, Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales potrebbero essere una coppia, ma il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella2000, sostiene che non ci sia alcuna storia tra i due.

Alessi ha pubblicato un filmato su Instagram in cui afferma che secondo alcune fonti vicine ai diretti interessati, De Martino e Muñoz Morales non stanno insieme e smentiscono qualsiasi voce su una presunta storia d’amore. Alessi cita anche le parole di Muñoz Morales, che avrebbe smentito nella maniera più totale qualsiasi coinvolgimento con De Martino. Il giornalista ricorda anche che in passato Muñoz Morales aveva smentito la fine della sua storia con Raoul Bova, solo per poi vedere Bova affermare che la loro relazione era finita dopo più di un anno.

Non è chiaro dove sia la verità e se ci saranno conferme o smentite da parte dei diretti interessati. De Martino, che si è preso le distanze dal gossip per concentrarsi sulla sua carriera televisiva, potrebbe non fare alcuna dichiarazione al riguardo. Resta da vedere come si évolverà la situazione e se emergeranno nuove indiscrezioni sulle presunte storie d’amore di questi personaggi del mondo dello spettacolo.