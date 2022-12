Stefano De Martino e la verità sul rapporto con Emma Marrone: “Quando stavamo insieme…”

Nonostante la loro storia sia finita da dieci anni, ancora oggi a Stefano De Martino ed Emma Marrone chiedono del periodo in cui erano una coppia. Ieri nel nuovo programma La Conferenza Stampa il conduttore ha fatto delle confessioni molto intime, ma ha anche risposto alle domande sulla cantante di Amami.

Su Emma marrone? Ho un bel rapporto con lei. Io e lei ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello. Quando stavamo insieme è stato bello e abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi. Eravamo da poco maggiorenni entrambi. Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”.

“Non mi dà fastidio quando mi chiedono di Belen, anche perché sono le domande più frequenti. Ormai so già cosa rispondere a tutto. Diciamo che è come quando vai con un bambino ad una riunione di famiglia e tutti ti chiedono quanti anni ha adesso e se va all’asilo.

Non solo De Martino, anche la Marrone in questi mesi ha parlato della loro relazione finita con l’arrivo del ciclone Belen. La cantante ha ricordato quel periodo ed ha spiegato di non aver mai pensato alla vendetta nei confronti di Stefano.

“Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate ‘ad hoc’. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente”.

Se ho pianto quando ci siamo lasciati? penso che sia normale piangere se una relazione viene chiusa. Il nostro sentimento era vero, siamo stati insieme per quattro anni. Come facevo a fare spettacoli nonostante tutto quello che mi succedeva? Sono un’artista, mangi le lacrime cinque minuti prima e poi sali sul palco e canti per la gente. Questa è la verità, così è successo in quel periodo. Faccio la cantante, la mia musica tiene lontani i mostri’”.