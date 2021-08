Il mese scorso Belen Rodriguez ha dato alla luce la piccola Luna Marì e l’ha subito annunciato sui social. In molti erano curiosi di vedere le reazioni degli ex storici della showgirl e ne sono arrivate due. Fabrizio Corona ha pubblicato una storia con una foto della piccina e Stefano De Martino ha piazzato un like al post della sua ex moglie. Nessun commento da parte del ballerino e conduttore, ma considerato quanto è diventato discreto e attento a dividere la sua vita professionale e quella privata, nessuno si è stupito.

Oggi la Rodriguez a Chi ha svelato di aver sentito privatamente i suoi 3 ex storici ed ha aggiunto: “Certo che mi hanno fatto gli auguri. Sì, è successo. Ci siamo sentiti in privato, devo dire che sono stati tutti molto carini e non posso che parlarne bene“. Chi sperava in qualche dramma resterà deluso, perché Stefanone si è comportato da gran signore.

Belen ha poi parlato del suo futuro con Antonino Spinalbese: “Se pensiamo al matrimonio? Ogni giorno. Quando succede qualcosa di bello lui mi chiede sempre di sposarlo. Però pensare di firmare queste carte lo trovo poco romantico. Se immagino quel giorno penso ad una festa molto intimo, io e lui e gli amici stretti. Oggi voglio avere soltanto quelle persone lì, quelli che porto con me da sempre“.

Belen, le parole su Stefano De Martino a Verissimo.

“Io sono stata triste per un bel po’ di tempo e non ti può aiutare nessuno tranne che te… I soldi e la fama non fanno veramente la felicità. Quando è arrivata la fine di questa importante storia d’amore non è stato come il primo divorzio, era un po’ una morte preannunciata. Un amore che mi ha dato tanto ma che mi ha fatto anche soffrire. Per quanto sia stata determinata nel dare una seconda possibilità sia all’amore, perché c’era, che alla famiglia”.