Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

Stefano De Martino è di nuovo al centro del gossip dopo essere tornato single. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, il conduttore di Affari Tuoi avrebbe trascorso 48 ore con una sua ex di recente.

La love story con Caroline Tronelli non ha funzionato e De Martino è tornato single. Ha passato due notti e due giorni di fila nella sua casa milanese insieme a Gilda Ambrosio, una donna che fa parte da anni della sua vita in un ruolo difficilmente categorizzabile. I due avrebbero passato un vero e proprio weekend di fuoco, senza mai separarsi.

Non si può dire che Stefano sia tornato con Gilda, poiché lei non è mai uscita dalla sua vita. Le persone vicine alla coppia raccontano che i due sono sempre stati in contatto. Stefano e Ambrosio non hanno fatto nulla per nascondersi a Milano e sono apparsi assieme in alcuni locali del capoluogo lombardo.

Il legame che lega il conduttore e l’imprenditrice è misterioso e si frequentano da anni. C’è chi afferma che lo facciano da “amici speciali”, ma la definizione è aperta a molteplici interpretazioni. Gilda ne soffre, perché vorrebbe scrollarsi di dosso l’ambiguo ruolo di amica speciale.

Stefano non ha alcuna intenzione di impegnarsi in relazioni sentimentali e di rinunciare al suo ‘status’ di scapolo d’oro. Le sue priorità sono il figlio Santiago e il lavoro, che occupano quasi tutto il suo tempo. L’amore, al momento, può attendere.