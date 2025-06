Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: Nuovo Amore in Vista?

Secondo recenti rumor, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sarebbero una coppia. I due sono stati avvistati insieme mentre partecipavano a un concerto di Dua Lipa a Milano. Nonostante entrambi abbiano condiviso scatti sui social, non si sono mostrati insieme nei contenuti ufficiali. Tuttavia, alcuni osservatori li hanno notati mentre apparivano affettuosi e, secondo indiscrezioni, persino mano nella mano.

De Martino e Ambrosio si conoscono dal 2017, anno in cui il conduttore aveva descritto la designer come una figura importante nella sua vita, sottolineando una profonda affinità tra i due. In passato, De Martino aveva dichiarato di avere un “rapporto speciale” con Gilda, pur non etichettando mai la loro relazione ufficialmente. Anche Ambrosio ha parlato di De Martino come di un caro amico, mantenendo sempre un certo riserbo sulla natura del loro legame.

Intanto, sul fronte della ex moglie Belen Rodriguez, non ci sono segni di un possibile riavvicinamento. Recentemente, Belen ha chiarito la sua situazione sentimentale, dicendo di essere “sposata con se stessa”, e smentendo quindi ogni voce riguardante un ritorno con De Martino. Oggi, i due mantengono rapporti cordiali per il bene del figlio Santiago e sembrano essersi orientati verso nuove strade. Nel frattempo, Stefano De Martino continua a essere al centro del gossip per la sua vita sentimentale movimentata e i legami con il passato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it