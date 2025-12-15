Stefano De Martino e Gilda Ambrosio fidanzati

Solitamente gli scoop bisogna sudarseli, solo in rarissimi casi arrivano come per magia senza che ce lo si aspetti. Recentemente il giornalista Gabriele Parpiglia si è imbattuto per caso in Stefano De Martino, scoprendo che sarebbe fidanzatissimo. Lo scrittore ha scritto di aver visto con i suoi occhi l’aitante conduttore di Affari Tuoi comportarsi da uomo innamorato. La compagna di De Martino sarebbe l’imprenditrice e stilista Gilda Ambrosio.

Non è la prima volta che i due vengono visti insieme; è però la prima volta che un giornalista può riportare le dolci parole che De Martino avrebbe riservato ad Ambrosio. Parpiglia ha udito De Martino dire “Amò, aspettami” mentre stava camminando in una via del centro di Milano. Il giornalista ha aggiunto di aver visto De Martino prendere la mano di Ambrosio e poi finire a braccetto, chiamandola amorevolmente “Gi” per tutta la serata.

Parpiglia ha inoltre rivelato che si è imbattuto casualmente nella coppia mentre quest’ultima faceva tappa da “Miu Miu”, luogo in cui non è facile passare inosservati. I due sembrano aver scelto di viversi senza preoccuparsi dei paparazzi e di uscire allo scoperto. Secondo Parpiglia, c’è un perché ben preciso in riferimento al fatto che Stefano e Gilda si siano mostrati pubblicamente insieme proprio in questo periodo.

Gilda non ha accettato il gossip di Stefano e Rocìo, secondo il giornalista, e avrebbe voluto sottolineare che oggi è lei la donna di cui Stefano è innamorato. Il conduttore e la stilista si conoscono da quasi 10 anni e la prima volta che sono stati paparazzati insieme fu nel 2017. La vita li ha poi portati a vivere storie sentimentali con altre persone, ma alla fine si sono sempre ritrovati. I due potrebbero aver trovato il loro “centro di gravità permanente” questa volta.