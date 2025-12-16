Stefano De Martino e Gilda Ambrosio a Milano

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha avuto la fortuna di assistere a una scena che molti avrebbero voluto raccontare. Stefano De Martino, conduttore molto amato e paparazzato, era a Milano a fare shopping con la sua fidanzata ufficiale. Parpiglia si è trovato casualmente di fronte a loro e ha deciso di raccontare tutto nella sua newsletter ufficiale.

Mentre camminava a Milano, Parpiglia ha sentito una voce alle sue spalle che gli è sembrata inconfondibile, riconoscendo subito Stefano De Martino. Ha visto Stefano prendere la mano della sua compagna e poi finire a braccetto con lei. La ragazza è Gilda Ambrosio, una giovane stylist di cui si vocifera da tempo che abbia una storia con Stefano, anche se non è mai stata confermata.

Parpiglia descrive il pomeriggio di shopping e amore di Stefano e Gilda, notando che il conduttore ha scelto di uscire allo scoperto in centro a Milano, nonostante non abbia ancora ufficializzato la relazione. Secondo Parpiglia, la ragione è che Gilda non ha accettato il gossip su Stefano e Rocìo. Ora la coppia sembra essere una coppia innamorata, e Parpiglia afferma che nel cuore di Stefano c’è solamente Gilda.

Le prime foto dei due insieme risalgono al 2017, quando Stefano aveva appena concluso la storia con l’ex moglie Belen Rodriguez. Da allora, i due sono stati ciclicamente beccati insieme, ma hanno sempre negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale, descrivendo la loro relazione come una semplice amicizia. Tuttavia, i fatti parlano chiaro: i due camminavano affettuosamente sotto braccio.