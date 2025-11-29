11.8 C
Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

Lo scorso sabato e domenica è stato un “weekend di fuoco” per Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, che hanno trascorso due giorni e due notti senza mai separarsi. La sua amica del cuore ha passato 48 ore di fila nella lussuosa casa milanese del suo ex fidanzato, dormendo con lui sotto lo stesso tetto. Il conduttore, dopo aver chiuso la storia d’amore con la giovane Caroline Tronelli, sembra essersi rituffato tra le braccia della Ambrosio.

Secondo fonti vicine alla coppia, Stefano non è tornato con Gilda perché lei non è mai uscita dalla sua vita. Il fine settimana trascorso a Milano è stato passato tra diversi locali del centro, sempre in compagnia di altri amici. Tuttavia, Gilda vorrebbe essere ufficializzata come fidanzata di Stefano, ma De Martino non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare al suo status di single. Ciò farebbe inevitabilmente soffrire Gilda, che vorrebbe scrollarsi di dosso l’ambiguo ruolo di amica speciale. Attualmente, la testa del conduttore sembra indirizzata più a risollevare gli ascolti di Affari Tuoi.

