9.4 C
Roma
domenica – 14 Dicembre 2025
Gossip

Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sono lasciati in Italia

Da stranotizie
Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sono lasciati in Italia

Stefano De Martino è nuovamente al centro del gossip per la sua relazione con la giovane Caroline Tronelli, che sarebbe già finita. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, Caroline ha cambiato look e fidanzato, e il suo cuore ora batte per un nuovo uomo. La fine della storia con Stefano sarebbe stata piuttosto burrascosa.

Caroline è stata vista a cena con il suo nuovo fidanzato, un ragazzo della “Roma bene”, in un noto locale della Capitale, dove si sono scambiati coccole e carezze. La rottura con Stefano sarebbe ufficialmente avvenuta e sarebbe stata molto dura. Tuttavia, né Caroline né Stefano hanno mai confermato la rottura, e sembrano intenzionati a mantenere il silenzio sulla questione.

Stefano De Martino sta cercando di cambiare la sua immagine e di allontanarsi dal gossip, trasformandosi da ex ballerino e marito di Belén Rodriguez a conduttore stimato della Rai. La sua vita privata, però, continua a suscitare interesse e a generare indiscrezioni e voci. Anche la nuova vita di Caroline è al centro dell’attenzione, soprattutto dopo che la ragazza ha iniziato a pubblicare contenuti sui social.

Articolo precedente
Pulizia a Martina Franca
Articolo successivo
Annalisa Live 2026: Ma Noi Siamo Fuoco
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.