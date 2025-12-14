Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sono lasciati in Italia

Stefano De Martino è nuovamente al centro del gossip per la sua relazione con la giovane Caroline Tronelli, che sarebbe già finita. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, Caroline ha cambiato look e fidanzato, e il suo cuore ora batte per un nuovo uomo. La fine della storia con Stefano sarebbe stata piuttosto burrascosa.

Caroline è stata vista a cena con il suo nuovo fidanzato, un ragazzo della “Roma bene”, in un noto locale della Capitale, dove si sono scambiati coccole e carezze. La rottura con Stefano sarebbe ufficialmente avvenuta e sarebbe stata molto dura. Tuttavia, né Caroline né Stefano hanno mai confermato la rottura, e sembrano intenzionati a mantenere il silenzio sulla questione.

Stefano De Martino sta cercando di cambiare la sua immagine e di allontanarsi dal gossip, trasformandosi da ex ballerino e marito di Belén Rodriguez a conduttore stimato della Rai. La sua vita privata, però, continua a suscitare interesse e a generare indiscrezioni e voci. Anche la nuova vita di Caroline è al centro dell’attenzione, soprattutto dopo che la ragazza ha iniziato a pubblicare contenuti sui social.