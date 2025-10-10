Stefano De Martino e Caroline Tronelli: riavvicinamento in vista

Stefano De Martino e Caroline Tronelli sembrano aver ritrovato l’armonia. La coppia, già al centro del gossip, continua a intrigare i fan e i settimanali di spettacolo. Secondo il blogger Alessandro Rosica, i due avrebbero fatto pace, con Caroline che sarebbe tornata a vivere con De Martino “nonostante i tradimenti”, e lui che le avrebbe promesso di comportarsi meglio.

Durante l’estate, Stefano e Caroline hanno attirato l’attenzione dei media. Inizialmente si parlava di Caroline come di un’amica di famiglia, ma le loro foto sui social hanno confermato la relazione. Tuttavia, la coppia ha affrontato momenti difficili, tra voci di una possibile gravidanza e video privati rubati, che hanno alimentato le speculazioni sul loro rapporto.

Con la fine delle vacanze e il ritorno alla routine, la situazione si è complicata. Gli impegni lavorativi di De Martino, tra registrazioni di “Affari Tuoi” e teatro, lo hanno reso meno presente. Aggiungendo tensione, il “fantasma” di Belén Rodriguez continua a influenzare le dinamiche della coppia, suscitando ulteriori pettegolezzi.

Tuttavia, le indiscrezioni su una riconciliazione indicano che Stefano e Caroline stanno tentando di ripartire. Sebbene nessuno dei due abbia confermato ufficialmente le notizie, la situazione ha già suscitato curiosità tra i fan. Nel frattempo, resta da vedere se nuovi pettegolezzi torneranno a turbare la loro storia d’amore.