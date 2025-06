Stefano De Martino e Caroline Tronelli: mistero in Sardegna

Stefano De Martino è stato avvistato in Sardegna in compagnia di Caroline Tronelli, una giovane donna riservata che ha suscitato l’interesse dei media. Le immagini della coppia hanno portato a speculazioni su una possibile relazione, smentendo voci di un legame con Gabriele Costanzo, figlio di Maria De Filippi. La società di produzione di Costanzo ha chiarito che non esiste alcun legame tra lui e Caroline, aumentando il focus su De Martino.

Caroline Tronelli, nota per la sua riservatezza, ha scelto di mantenere il profilo Instagram privato dopo le foto con De Martino. Descritta come affascinante e acqua e sapone, ha sempre evitato di divulgare dettagli sulla sua vita personale.

Il gossip è iniziato quando il blogger Alessandro Rosica ha rivelato che Caroline sarebbe una delle amiche speciali di De Martino e che la loro frequentazione sarebbe regolare. Secondo Rosica, De Martino è attualmente single e ha più amiche, ma Caroline sarebbe la preferita. Le immagini che li ritraggono insieme in Sardegna hanno alimentato l’interesse del pubblico, con i due che sembrerebbero mostrare una significativa intesa.

Nonostante il clamore, De Martino non ha confermato ufficialmente la relazione e ha mantenuto un basso profilo, mentre Caroline ha scelto di non rispondere ai pettegolezzi. Attualmente, la loro connessione rimane avvolta nel mistero, ma ulteriori sviluppi potrebbero fornire nuovi dettagli su questo presunto legame.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it