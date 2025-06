Stefano De Martino e Angela Nasti: nuova coppia in vista?

Stefano De Martino e Angela Nasti potrebbero formare una nuova coppia, dopo che un video li ha mostrati in videochiamata durante la festa per il quarto scudetto del Napoli. Due anni fa, De Martino aveva annunciato la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez e da allora non è stato associato a nessuna donna. Tuttavia, recenti voci hanno suggerito un possibile legame con Nasti, ex tronista di Uomini e Donne e influencer napoletana di 26 anni.

Il video, pubblicato dal profilo Instagram Very Inutil People, mostra De Martino allo stadio Maradona mentre chiama Nasti, che indossa una maglia del Napoli, evidenziando il clima festivo. Questo è il primo segnale tangibile di una relazione tra i due, anche se in precedenza si era parlato di un incontro tra De Martino e il padre di Angela, senza conferme.

Le speculazioni sulla loro relazione si sono intensificate, suggerendo che potrebbero essere più che semplici amici. Inoltre, si mormora che la loro frequentazione prosegua da alcune settimane, il che potrebbe indicare una connessione più profonda rispetto a un semplice flirt. Al momento, né De Martino né Nasti hanno rilasciato commenti ufficiali su questa presunta relazione, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi sulla loro vita privata.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it