Stefano De Martino conquista gli ascolti con Affari Tuoi: il sogno di Sanremo si avvicina

Stefano De Martino è diventato la nuova promessa della Rai, dopo essere stato scelto come sostituto di Amadeus nella trasmissione “Affari Tuoi”. La sua conduzione ha portato la trasmissione a superare record di ascolti, raggiungendo oltre 7 milioni di spettatori e un picco di share del 42,9%. Il successo di De Martino ha alimentato voci su progetti ambiziosi, incluso il Festival di Sanremo del 2027.

Nel giugno 2024, De Martino ha firmato un contratto con la Rai valido fino al 2028, per un valore stimato di circa 8 milioni di euro, che prevede la conduzione di “Affari Tuoi” e altre nuove iniziative. A gennaio 2025, presenterà un nuovo varietà su Rai2, “Stasera tutto è possibile”, e ha annunciato che molti progetti per la prima serata si realizzeranno in autunno e inverno.

Circolano anche indiscrezioni riguardanti una possibile partecipazione di De Martino al Festival di Sanremo, ma si è ipotizzato solo un suo ingresso nel 2027, al termine del biennio di Carlo Conti. All’inizio si era parlato di una possibile co-conduzione tra Conti e De Martino, ma questa idea è stata scartata. Attualmente, Sanremo Giovani e il Prima Festival sono guidati da Alessandro Cattelan, un altro giovane talento della Rai. De Martino ha dichiarato che seguirà il Festival dal pubblico, ma potrebbe apparire sul palco dell’Ariston molto presto.