Stefano De Martino è tra gli ‘Amici di Maria’ che hanno avuto più successo dopo la fine del talent. Prima la carriera televisiva da ballerino, i riflettori del gossip, poi l’avventura da inviato de L’Isola dei Famosi e adesso il bel napoletano è diventato a tutti gli effetti un conduttore. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair Stefanone ha confessato il segreto di Maria De Filippi che adesso ha fatto suo.

“Ha il suo segreto e ho imparato anche io da lei. Lei è una persona che quando lavora sacrifica ogni altro aspetto della propria vita. Perfezionista fino alla maniacalità, ma sempre estremamente vera e naturale che risponda al telefono, beva un caffè o conduca. Fatica, ma vive senza fatica perché affronta il suo mestiere con divertimento e passione. È il suo segreto, gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa”.

E diciamo la verità, nessuno di noi avrebbe scommesso 10 centesimi su Stefano alla conduzione e invece se la sta cavando più che bene a Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile.

Stefano De Martino: il rapporto con la popolarità.

Il giudice di Amici ha parlato anche dell’ondata di fama che l’ha travolto dopo Amici e del suo legame con il pubblico: “All’inizio misurarmi con l’affetto delle persone è stato complesso, poi ho capito che entrare nelle case della gente ogni sera significa comunicare con loro. Crea un’alchimia che grazie alla semplicità ti rende uno di famiglia. Io alla gente mi sento grato. Non mi sentirà mai lamentarmi per l’invasione della privacy, per una fotografia o per un autografo: per l’agio di cui godo e i traguardi che mai avrei potuto sognare di raggiungere mi viene chiesto un prezzo minimo. A Santiago l’ho spiegato. E l’ho dovuto fare perché lui, a differenza mia, non ha lavorato per la fama e subisce di riflesso quella di suo padre“.

