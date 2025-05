Stefano De Martino: Avventure e Confessioni nei Camerini

Nel gennaio 2024, alcuni portali di gossip, tra cui Dagospia, hanno diffuso notizie su Stefano De Martino e le sue esperienze nei camerini. Un anno e mezzo dopo, il conduttore di “Affari Tuoi” ha parlato di questo argomento durante un episodio del podcast di Marcello Sacchetta. Mentre partecipavano a un gioco, è emersa la frase “Non ho mai fatto l’amore nei camerini”, che ha suscitato risate e spinto De Martino a confessare.

Raccontando momenti passati con Sacchetta, ha rivelato che trascorrevano molto tempo insieme nei camerini, a tal punto che, pur scherzando, ha indicato che avevano vissuto alcune esperienze intime, sia in Italia che all’estero. Inoltre, De Martino ha discusso di come il suo rapporto con i camerini sia cambiato nel tempo, ammettendo di averli lasciati in condizioni disordinate, ma ora di essere diventato molto più ordinato. Ha descritto i camerini come una vera e propria “casa” per lui e i suoi colleghi, dove si cambiavano e preparavano per le performance, accumulando vestiti e oggetti.

Attualmente, De Martino ha adottato un approccio più selettivo e ordinato nella sua vita, mantenendo solo ciò che è essenziale e gestibile, in modo da evitare il disordine degli anni passati.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it