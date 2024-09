Stefano De Martino: alla scoperta di Adelaide, la sua inseparabile sorella

Stefano De Martino, noto conduttore, si avvale del supporto della sorella minore, Adelaide, che gioca un ruolo fondamentale nella sua vita professionale e personale. Adelaide, con cinque anni di differenza rispetto a Stefano, è diventata madre di un bambino di nome Mattia recentemente, frutto della sua relazione con il manager Diego Di Domenico. In passato, è stata molto legata a Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e il loro legame ha attraversato alti e bassi.

Adelaide ha un passato di ballerina, un interesse che ha sviluppato con il sostegno del fratello, il quale, accompagnandola a danza da piccola, ha scoperto la sua passione per questa disciplina. Oggi è descritta da Stefano come una “problem solver”, contribuendo notevolmente alla gestione del suo lavoro. Nonostante la sua vita privata non sia molto sotto i riflettori, Adelaide ha avuto una breve relazione con l’attore Emanuele Vicorito, noto per il suo ruolo in serie come “Gomorra”. Successivamente, ha trovato la stabilità con Di Domenico, con cui ha costruito una famiglia.

Adelaide è molto attiva sui social media, dove collabora con vari brand e ha un seguito di circa 130.000 follower. Pur non essendo una figura di gossip, la sua presenza è capita da tutti i suoi fans e il supporto al fratello rimane presente. Cresciuta a Torre Annunziata, ha successivamente trasferito a Milano per restare vicina a Stefano, lavorando anche nel suo negozio. Stefano ha rivelato che fu proprio Adelaide a indirizzarlo verso la danza, un’esperienza che ha definito come un punto chiave della sua vita.

Il loro rapporto, però, ha subìto delle tensioni, soprattutto durante le crisi tra Stefano e Belen Rodriguez. Adelaide ha smesso di seguire Belen sui social, un gesto che potrebbe aver anticipato la rottura finale tra i due. Attualmente, non si conoscono i dettagli dei rapporti tra Adelaide e le sorelle Rodriguez, ma sembra che ci sia una certa freddezza. Nonostante ciò, Adelaide trova gioia nel suo ruolo di zia, creando un forte legame con il nipote Santiago. Complessivamente, Adelaide De Martino si distingue come una figura chiave nel life style del fratello, contribuendo con il suo supporto e la sua presenza costante.