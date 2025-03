Stefano Conti è libero, lo rende noto l’Adnkronos

Stefano Conti è finalmente un uomo libero: tutte le accuse contro di lui sono cadute durante il processo a Panama City. Andrea Di Giuseppe, parlamentare di Fratelli d’Italia, ha festeggiato questa vittoria dopo oltre due anni di battaglie legali. Conti, un trader brianzolo di 40 anni, aveva trascorso oltre 400 giorni in una delle peggiori prigioni, sotto un’accusa di tratta di esseri umani a scopo sessuale, nonostante le presunte vittime avessero ritrattato, dichiarando di aver subito pressioni da parte della polizia panamense.

Attraverso un intervento attivo, Di Giuseppe ha lavorato con la Farnesina e l’ambasciata per migliorare le condizioni di Conti, riuscendo a ottenere per lui gli arresti domiciliari l’anno scorso. Conti ha anche documentato la sua esperienza nel carcere panamense nel libro “Ora parlo io: 423 giorni nell’inferno di Panama”, pubblicato a dicembre.

Di Giuseppe ha partecipato alle udienze per garantire che Conti ricevesse il giusto processo, coinvolgendo anche la comunità italiana e politici panamensi. Conti dovrà rimanere a Panama fino al 4 aprile per motivi burocratici, ma una volta sistemati i documenti, potrà tornare in Italia.

Di Giuseppe ha manifestato l’intenzione di continuare a supportare gli italiani incarcerati all’estero, riferendosi ad altri casi, come quello dell’ingegner Maurizio Cocco, detenuto in Costa d’Avorio. Ha sottolineato che ci sono circa duemila italiani in carcere all’estero, molti dei quali in custodia preventiva, e ha lodato il governo italiano per l’impegno crescente nel garantire assistenza legale e politica a questi cittadini.