Stefano Coletta ha sempre palesato la sua ammirazione e stima per Raffaella Carrà. Durante la presentazione dei palinsesti di Rai Uno il direttore ha dichiarato: “Ha scelto di stare lontana dalla televisione e dalla vita pubblica ultimamente. Però stiamo tentando di parlare con lei per un ritorno. Sono tanti giorni che provo a contattarla. Voglio riportarla sulla nostra rete“.

Stefano Coletta voleva la Carrà a Sanremo e all’Eurovision.

Il direttore di Rai Uno ieri ha rivelato che avrebbe voluto proporre a Raffaella sia Sanremo che l’Eurovision Song Contest. Durante il suo intervento a Rai News Stefano Coletta ha detto che da mesi stava cercando di pianificare un comeback della Carrà in televisione: “Certo che volevo un suo ritorno, ci stavamo pensando da tempo. È la prima volta che lo dico: nell’ultimo mese le ho mandato vari messaggi tra cui l’ultimo per il suo compleanno il 18 giugno e in realtà ero ripartito alla carica perché ritornasse su Rai 1. Il mio pensiero, solo mio, era di volerla sia a Sanremo che all’Eurovision ma non c’è stampo tempo di poterci vedere e parlare. Oggi è un dolore non professionale, è un dolore umano. Perché negli anni di collaborazione ho trovato un’amica che aveva una caratteristica molto rara nel nostro lavoro: sapeva gioire del successo degli altri“.

Raffaella sarebbe stata perfetta per un evento internazionale come l’Eurovision. E direi che il minimo adesso sarà un omaggio alla Raffa sia a Sanremo che all’Eurovision.

