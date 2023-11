Stefano Cericola: le foto dell’Angelo che ha sfilato a Ciao Darwin

Si chiama Stefano Cericola l’Angelo che ha sfilato in intimo nel corso della prima puntata di Ciao Darwin che ha visto sfidarsi Angeli e Demoni. E sì, so che lo stavate cercando.

Il defilè, infatti, è fra le prove più attese dai fan del programma di Paolo Bonolis e come sempre, anche in questa nuova puntata, la realtà non ha deluso le aspettative.

Al fianco di Nicola Simionato ha infatti sfilato Stefano Cericola: il primo in rappresentanza dei Demoni con tanto di corna in testa e perizoma, mentre il secondo in rappresentanza degli Angeli con boxer azzurro.

Di lui sappiamo pochissimo se non che abita a Grosseto, studia banca e finanza all’università di Siena ed è un modello della Alex Model Agency. Il suo profilo Instagram è @Stefano_Cery.

Nella prima puntata di Ciao Darwin oltre Stefano abbiamo visto anche Nicola Simionato (in qualità di cantante e modello), Alessio Spera (nel genodrome) e Lucrezia Boldrini (protagonista de La Macchina del Tempo).