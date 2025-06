Stefano Brizzi: Giovane Talento al Summer Festival

Il Circolo Cittadino “Sante Palumbo” ospiterà il 12 luglio alle ore 20 il festival musicale “I Salotti Musicali Summer Festival” nella sua dodicesima edizione. La serata vedrà la performance di Stefano Brizzi, vincitore del Primo Premio Musica Italia Grand Prize 2025.

Originario di Fondi (LT) e nato nel 2007, Brizzi ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di sette anni, ricevendo le sue prime lezioni dal Maestro Luigi Carroccia. Nel 2021 ha iniziato un corso di perfezionamento all’Accademia internazionale AIMART di Roma, sotto la supervisione del Maestro Giorgia Alessandra Brustia. Dalla sua giovane carriera, ha ottenuto diversi riconoscimenti in concorsi internazionali, tra cui il primo premio nel 2022 al Concorso pianistico Steinway per giovani talenti, che gli ha permesso di partecipare alla finale italiana a Verona, dove ha ricevuto il Premio speciale “Iancu Tucarman”.

Nel 2023, ha trionfato nel primo concorso online Henryk Melcer Piano Competition in Polonia e al concorso pianistico internazionale Orbetello – junior. Brizzi ha partecipato anche a eventi musicali prestigiosi come il Fondi Music Festival, il Corso Internazionale di interpretazione musicale in Umbria e l’Euro music festival & Academy in Polonia. Ha tenuto concerti a Roma, Vienna e Kalisz, con una particolare menzione per il recital all’Auditorium di S. Spirito a Vibo Valentia nel settembre 2023 e per quello presso la Filarmonica “George Enescu” di Bucarest nel 2023-24, ricevendo apprezzamenti dalla critica su riviste e televisioni locali. Recentemente, ha conquistato premi a Roma e Bologna in concorsi internazionali.