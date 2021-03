Non più tardi di un anno fa, subito dopo il Dpcm che sanciva il lockdown nazionale, la prima reazione che gli italiani ebbero chiusi nelle loro case fu quella di cantare. Dalle terrazze in cima ai palazzi, da balconcini striminziti o dalle finestre spalancate: le persone si affacciavano e cantavano, tutte insieme, ogni giorno alle sei del pomeriggio. La musica era il collante che spontaneamente univa la gente che per la prima volta si ritrovava divisa, e al tempo stesso una specie di terapia che dava sollievo in un momento di paura collettiva.

Mentre tutto questo accadeva, proprio un anno fa nella loro casa di Roma, il pianista Stefano Bollani e sua moglie, l’attrice e fotografa Valentina Cenni, ragionavano tra di loro di quanto sarebbe stato bello trovare uno spazio davanti al pubblico dove parlare proprio del potere taumaturgico della musica e della capacità delle note di curare, rilassare, unire e far ragionare. È nata così Via dei Matti numero 0, una “finestra” di 25 minuti che dal 15 marzo sarà aperta tutti i giorni dalle 20.20 alle 20.45 sul salotto di casa Bollani-Cenni, per suonare e intanto chiacchierare di canzoni e melodie insieme a un ospite sempre diverso. Come ci hanno raccontato i due padroni di casa.

Via dei Matti numero 0: la scelta del titolo indica che la casa sarà “molto carina, ma senza soffitto, senza cucina”?

Valentina Cenni: “No no, per fortuna c’è anche il pavimento, sennò sarebbe un bel guaio! Abbiamo scelto il titolo di questa canzone in primis perché l’ha scritta Vinicio De Moraes che è un poeta e un cantante brasiliano, e noi siamo veramente innamorati pazzi della musica brasiliana. Poi perché ci piaceva che fosse in via “dei matti” e noi abbiamo un debole per quelli non proprio “dritti dritti”. E poi perché aveva il numero zero, che è quello da cui si comincia a contare. Insomma, volevamo uno spazio in un viale che non esiste, ma dove tutto può succedere”.

Quindi mostrerete quella che è la vostra vita di tutti i giorni, tra pianoforte e parole?

Stefano Bollani: “L’idea è quella di aprire ogni sera le porte del nostro salotto di casa un po’ come avviene normalmente quando arriva un amico a trovarci. In questo caso l’amico sarà un artista con cui parleremo a ruota libera di musica, storie, note e filosofia, mentre di tanto in tanto io farò partire un brano al pianoforte”.

Di solito a casa vostra la musica risuona tutto il giorno?

Stefano Bollani: “In realtà apprezziamo molto la musica, ma anche il suo partner ideale che è il silenzio. Questo per dire che non siamo i tipi che tengono la musica a tutto volume in casa o che se la portano appresso tutto il giorno con le cuffiette, anzi. Le orecchie vanno “tenute pulite” da troppi rumori, per la loro salute ma anche per godere appieno della musica quando arriva. Ci sono fin troppo suoni “nascosti” che ci bombardano e magari non sentiamo. Guardi il nostro cagnolino Jobim, per esempio: adesso sta sentendo dei suoni che noi non avvertiamo, ma non vuol dire che non ci siano. Le frequenze sonore ci attraversano continuamente”.

È per una questione di frequenze che le note ci fanno stare bene?

Valentina Cenni: “Chissà se c’è una risposta a questa domanda. Quello che è certo è che noi siamo suono, perché tolti tutti gli strati del nostro corpo siamo pura vibrazione, ce lo dice anche la fisica quantistica. E la musica ci aiuta a “riaccordare” quello che dentro di noi a volte si scorda, magari per l’ansia, per lo stress o semplicemente per la vita che facciamo”.

Stefano Bollani: “L’idea di base della trasmissione era proprio quella di ragionare insieme sui tanti “effetti” benefici della musica. Pitagora, che fu filosofo e matematico, la suddivideva non a caso in “canti secondo funzione”, cioè in base a ciò che la musica stessa era in grado di attivare o curare. Oggi gli scienziati sanno che le note sollecitano tutte e cinque le zone del nostro cervello: l’apprendimento, il linguaggio, il movimento, la memoria, l’emozione”.

Ma quindi la musica porta solo ordine nella nostra vita? È sempre “apollinea” o talvolta anche “dionisiaca”?

Stefano Bollani: “Io credo che la musica sia entrambe le cose. Anche se nell’antichità i greci pensavano che per omaggiare Apollo o Bacco si dovessero usare canoni opposti, io credo che la musica possa unire entrambi i registri, far ridere e piangere contemporaneamente. Quello che è interessante, piuttosto, è il fatto che Apollo nell’antichità fosse al tempo stesso dio della musica, dell’arte e delle arti mediche (suo figlio Asclepio è il dio della Medicina), tre discipline apparentemente diverse che invece sono molto affini tra loro”.

Se la musica può essere come una medicina, ognuno ha la sua? E la vostra qual è?

Valentina Cenni: “Per me sicuramente è la musica brasiliana: mi fa ritrovare subito pace, bellezza e luce… anzi proprio il sole, visto che il Brasile è la terra del sole. Ci sono invece generi che non mi fanno stare bene, come la techno o l’hard rock, ma sono certa che per qualcuno siano, invece, un toccasana. Ognuno ha la sua “ricetta”, secondo me”.

Stefano Bollani: “Esatto, come quelle del dottore. Voglio immaginarmi un futuro dove i medici ci diranno “Lei deve ascoltare Rossini per guarire!”, magari Pitagora faceva proprio così. Io credo che la musica brasiliana sia la “medicina” di Valentina perché richiama il senso di tribù e fratellanza. Il samba infatti in origine si ballava in cerchio, come una cura collettiva, e questo si sente ancora nelle musiche e negli arpeggi con la chitarra di Caetano Veloso”.

Bollani, anche il nuovo disco El Chakracanta, in uscita a fine marzo omaggia i suoni latinoamericani?

Stefano Bollani: “È proprio un tentativo di fare tribù. In questo caso però mi sono spostato dal Brasile all’Argentina, dove ho eseguito nel 2017 il Concerto Azzurro e nel 2019 il Concerto Verde. Oltre ai due concerti di Buenos Aires, nel disco ci saranno anche due tanghi: Libertango di Ástor Piazzolla e Don Agustín Bardi di Horacio Salgán”.

Perché El Chakracanta?

Stefano Bollani: “Perché i concerti portano il nome dei colori di due chakra, quello della gola (l’azzurro) e quello del cuore (il verde), e non se ne abbiano a male gli altri cinque. La gola, in particolare, l’ho scelto perché credo che cantare sia essenziale per vivere, come respirare”.

Valentina Cenni: “Lo penso anch’io. Il canto e la musica ci permettono di tirare fuori quello che a volte non riusciamo a esprimere. Ecco perché ci curano: liberano quello che abbiamo dentro”.

Stefano Bollani: “Mi ricordo di un film molto bello che ho visto qualche anno fa: si chiamava Dio esiste e vive a Bruxelles. Mi aveva colpito perché la protagonista aveva il potere di “sentire” la canzone delle persone che incontrava. Ecco, secondo me ognuno di noi ha una propria musica che risuona interiormente, e non vuole nient’altro che liberarla”.