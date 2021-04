Stefano Bettarini e Tommaso Zorzi hanno condiviso (per tre giorni) la casa del Grande Fratello Vip e durante una diretta via Instagram con il paparazzo Maurizio Sorge – come riportato da GossipeTv – ha sparato a zero su tutto e tutti.

In merito agli opinionisti de L’Isola dei Famosi, Stefano Bettarini ha dichiarato: “Non mi toccare questo tasto. Per fare l’opinionista devi avere una voce piacevole. Lì non ce n’è. Mi irritano, mi viene da cambiare canale“.

E su Tommaso Zorzi ha detto:

“È un parac**o, molto sveglio per l’età che ha, ma credo che abbia semplicemente sfruttato tutta la cornicina che Alfonso Signorini gli ha costruito al GF Vip. Il Punto Z a 1,9% di share? Ad un altro lo avrebbero già chiuso”.

L’ex calciatore ha poi continuato:

“Ne ho visti tanti passare dai reality e ad andare nel dimenticatoio ci metti un nano secondo. Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci. Inoltre è difficile anche se non hai persone vicino che ti consigliano. […] A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Gli dicono “prendi, prendi, vai vai…” Quando trovi tutto assieme, e tutta questa visibilità, hai la mania di onnipotenza, accetti tutto. […] Una carriera la crei con tanti no, non con tanti sì. Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco”,

Cosa ne pensate delle parole di Stefano Bettarini?

Nel dubbio Tommaso ha dichiarato (per scherzo) che parteciperebbe volentieri in qualità di guest star per una settimana a L’Isola dei Famosi.