Lunedì sera Alfonso Signorini ha comunicato a Stefano Bettarini la sua squalifica a causa della bestemmia. Il vippone in diretta l’ha presa sportivamente, senza fare polemica, ma ieri sera sui social è sbottato e ha detto di non aver mai bestemmiato.

L’ex di Simona Ventura ha spiegato che in Toscana “Madoska” è un intercalare e che non è assolutamente un termine blasfemo se associato ad un insulto. Il Betta ha anche detto di essersi sentito ‘una pedina di questo gioco’.

“Sono stato cacciato per un’espressione colorita. Eliminato per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani. Mi hanno espulso per una “parolaccia”. Non ho bestemmiato, non l’ho assolutamente fatto. Non l’ho mai fatto e non lo farei mai. “Madoska” l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che é, una storpiatura di un’altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare; una parola modificata nel gergo volgare proprio per evitare la censura sociale, per non risultare offensiva e imperdonabile. – continua Stefano Bettarini – Più di tutto mancava proprio quello, l’intenzione di essere irriverente e irrispettoso verso la mia religione. Trovo perció sproporzionata la “sanzione” che mi è stata data. Soprattutto dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo… Dello share”.