…perché come Veronica Angeloni si è ripreso in extremis

Stefano Bettarini ha bestemmiato al Grande Fratello Vip, ma la squalifica – al contrario di quanto si credeva inizialmente – potrebbe non avvenire dato che l’ex calciatore, proprio sul finale dell’intercalare, si è ripreso.

Il “porca madò” pronunciato fra una patatina e l’altra lo ha concluso con la parola toscana “marosca” con tutti i vari suffissi “maroschina”, “maroschella”.

Una ripresa in extremis che potrebbe scongiurargli la squalifica, dato che in passato l’ex gieffina Veronica Angeloni (che al suo “camadò” aggiunse “camalow camalow”) non fu detto niente.

All’epoca dei fatti l’ex pallavolista dichiarò:

“Non ho mai bestemmiato in vita mia, invito chiunque a dimostrare il contrario. In Toscana si usa dire “Orca Madosca”, mi sono interrotta a causa dello starnuto. Ho aggiunto il “camalow camalow” così senza pensarci. Mi si può dire tutto ma non che io abbia bestemmiato o che sia solita farlo nella vita. Mi era già capitato un’altra volta nella Casa e avevo pronunciato quel termine senza problemi. Sono contenta di potermi spiegare e di precisare che non si trattava di una bestemmia. Mi è dispiaciuto uscire dalla Casa, ma sapevo di scontrarmi come un personaggio forte come Jeremias. Mi sarebbe piaciuto restare, ma va bene così”.

Stefano Bettarini: “Porca marosca, maroschina, maroschella”