Nonostante siano passati quasi 2 mesi dalla sua squalifica, Stefano Bettarini continua a lamentarsi del GF Vip. Ieri l’ex concorrente di Temptation Island, Jump e dell’Isola dei Famosi ha fatto una polemica dopo i baci che Tommaso ha dato a Pierpaolo e Andrea Zenga.

“E per inciso, credo che qualcuno ci debba, vi debba delle spiegazioni su ciò che sia “politicamente corretto“. Ciò che stabilisce “chi” e “come” le famiglie ed i bambini saltino fuori soltanto quando ci sia da crocifiggere qualcuno! Scomparire subito dopo e appena si allude (ridendo e sorridendo) ad “uccelli” e “sc**ate“… O peggio, frasi irripetibili sulle donne! Vogliono forzarci e creare questa lobby. Non si combatte così l’omofobia. Il troppo stroppia sempre. Ma per me (personalissimo parere) ottengono solo e soltanto l’effetto contrario, ovvero irritare anche chi omofobo non lo è affatto”.

Chi è il capo dei gay?#gomplotto #gfvip pic.twitter.com/VHWdslAy2C — Lazzaro Fantasia (@LazzaroFantasia) December 26, 2020

Mi chiedo se queste perplessità Stefano Bettarini le avrebbe esposte anche se fosse stato dentro la casa. “Vogliono forzarci e creare questa lobby” Betta ma sei serio? Se una potente lobby esistesse noi persone LGBT avremmo i tuoi stessi diritti e purtroppo in questo paese così non è. Inoltre i baci tra due donne o due uomini non servono a combattere nulla e non hanno niente a che fare col politically correct, piuttosto possono normalizzare qualcosa che di base dovrebbe essere naturale. Se però a te irritano allora ho una brutta notizia, perché in tal caso omofobo lo sei.

Mi auguro solo che l’ex concorrente dei reality capisca di aver detto una scemenza e che chieda scusa (per l’ennesima brutta figura fatta in pubblico).

Non so se invidiare Andrea o Tommaso. pic.twitter.com/XdsW2GoNqi — ✨Valentina✨ (@Valentina_M_B) December 26, 2020

Il bacio di Tommaso e Pierpaolo nella vasca #GFVIP pic.twitter.com/xzZwm0JZnd — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 26, 2020

