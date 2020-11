Quando ieri sera Stefano Bettarini è entrato nella casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci si è auto freezzata. Molti hanno percepito una certa tensione tra i due e qualcuno sul web ha rumoreggiato di una vecchia storia d’amore. Ma cosa c’è di vero?

Milo Coretti nel 2007 ha lavorato a Buona Domenica con i due gieffini e questa settimana ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv in cui ha parlato di una presunta relazione segreta tra l’ex signora Briatore e il toscanaccio.

“Quando sono arrivato a Buona Domenica ero convinto che loro fossero fidanzati, che ci fosse un vero fidanzamento. Era palese che tra loro ci fosse una sorta di relazione o almeno un’amicizia intima. Tutti lo sapevano perché nulla veniva nascosto. Si scambiavano attenzioni particolari e lo facevano sotto gli occhi di tutti. Rientrando Stefano Bettarini al GF Vip chissà che non possa riesplodere la passione? C’è stata una mezza lite tra Elisabetta e Stefano, forse proprio perché Briatore aveva capito qualcosa…So solo che si sono allontanati e tra loro non c’è più stata complicità”.

Paola Perego invece è stata molto più vaga e non ha né smentito, né confermato: “La verità è che non saprei. All’epoca ero troppo impegnata a condurre sette ore di diretta e quindi non so“.

Speriamo che quella rana dalla bocca larga di Stefano Bettarini in queste nottate al GF Vip si lasci scappare qualcosa.

