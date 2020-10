Dayane Mello e Stefano Bettarini hanno avuto una storia e presto (anche se non è ben chiaro quando) si rincontreranno di nuovo nella casa del Grande Fratello Vip.

Il loro breve flirt, nato in Honduras sul set de L’Isola dei Famosi, risale al 2017 quando lei era una concorrente e lui l’inviato. Eliminata la prima settimana, Dayane – una volta tornata in studio – ricevette anche un bel mazzo di fiori da parte di Stefano con tanto di dedica romantica: “Bentornata. Sappi che ricordo l’intensità e la qualità dei nostri momenti. Stefano“.

Dopo poco però il loro amore è naufragato ed a svelarne i motivi è stato Gabriele Parpiglia sull’ultimo numero di Chi.

“Stefano e Dayane hanno avuto un flirt ai tempi dell’Isola dei Famosi. Lui inviato, lei concorrente, ma prima eliminata. Il flirt era nato proprio fuori dalle telecamere prima che la Mello tornasse in Italia. Amore a distanza per due settimane con Bettarini che mandava cuori al termine di ogni puntata: peccato che, intanto la Mello, in discoteca, al The Club, a Milano, amoreggiasse serenamente con un giocatore di basket anche se pubblicamente e sui social si dichiarava innamorata dell’ex uomo di Simona Ventura. Stefano, venuto a conoscenza del tradimento, ha messo alle strette Dayane e ha ottenuto in tutta risposta la verità”.