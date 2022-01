Che Stefano Bettarini abbia il dente avvelenato con il GF Vip e Alfonso Signorini è cosa nota e a quanto pare dopo un anno le cose non sono cambiate. Oggi sotto ad un post Instagram sull’entrata al GF di Antonio Medugno, l’ex calciatore ha commentato con uno sfogo sul reality e il suo conduttore.

“Questo programma prima era un viaggio introspettivo: un percorso alla scoperta dei personaggi stessi… Con le loro fragilità, le loro debolezze e perché no, i loro errori. Sicuramente qualcosa di molto più credibile e interessante.

– riporta Biccy – Oggi invece non conta più quello che avviene nella casa, ma chi CONDANNERÀ o ASSOLVERÀ il “DESPOTA”all’interno del programma, con storie finte, gossip dando fine a quello che ERA un programma con contenuti. Da GF Vip a MARKETTE…. Peccato non ci sia Chiambretti”.