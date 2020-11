Stefano Bettarini ha bestemmiato al Grande Fratello Vip ed in questo caso le parole sono chiare e ben udibili.

L’ex calciatore toscano durerà quindi all’interno del reality show quanto un gatto in tangenziale, dato che è entrato venerdì sera e già nella puntata di lunedì potrebbe essere squalificato. Il GF, infatti, ha delle regole piuttosto ferree in merito alla blasfemia ed in questo caso non possono chiudere un occhio.

Ovviamente la bestemmia di Bettarini è stata pronunciata come un intercalare toscano (la stessa pronunciata anni fa dalla pallavolista di Massa Carrara Veronica Angeloni che, furbescamente, cercò di camuffare nell’ormai iconico camalow), ma aimé la squalifica è dietro l’angolo.

Stefano Bettarini bestemmia al Grande Fratello Vip, il video: