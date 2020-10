Stefano Bettarini, ospite a Casa Chi in diretta su Instagram, ha parlato del Grande Fratello Vip e di Dayane Mello con cui ha avuto un flirt nel 2017.

“Fa parlare più Franceska Pepe fuori la casa che Dayane Mello dentro. Lei sta cercando una relazione? Ndo cojo cojo, basta far parlare di sé. Mi sembrava che prima avesse provato a stringere rapporti con Francesco ma lui ha fatto la parte di Pierpaolo con la Gregoraci. Appena ha visto il messaggio della madre, si è subito tirato indietro”.

Stefano Bettarini e Dayane Mello hanno avuto un flirt in Honduras quando lei ha partecipato a L’Isola dei Famosi e lui è stato l’inviato. Dopo la sua eliminazione i due hanno un po’ flirtato consumando in loco un rapporto. A fine reality Bettarini – tornato in Italia – ha provato a riallacciare con Dayane, ma poco dopo hanno rotto.

Alfonso Signorini mostrerà a Dayane Mello che Stefano Bettarini l’ha etichettata come una che fa “ndo cojo cojo” pur di far parlare di sé?