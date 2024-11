Stefano Bandecchi: il video provocatorio contro la sinistra e gli elettori

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e coordinatore di Alternativa Popolare, è tornato al centro dell’attenzione a causa di un video pubblicato il 26 novembre. In questo clip, ha lanciato una serie di insulti contro la sinistra e i suoi elettori, paragonandoli in modo offensivo a un wc, eseguendo anche la simulazione di uno sciacquone. Dichiarazioni shock come: “Per me il vostro valore è praticamente quello che potete vedere”, enfatizzano il suo disprezzo nei confronti di coloro che votano a sinistra. Bandecchi ha descritto le parole degli elettori di sinistra come insignificanti, affermando che sono spesso “piene di stupidità.” Termina il video con un ulteriore insulto, esortando gli spettatori ad andarsene con un espresso “buonanotte.”

Il video ha suscitato reazioni negative nei commenti social, dove molti utenti hanno deriso il sindaco. Commenti sarcastici come “vieni molto bene quando fai un video selfie” e “ma non ti vota più manco tua moglie” evidenziano il disprezzo per il suo comportamento. Persino elettori di destra hanno criticato il suo approccio, definendolo non divertente e inadeguato. In risposta a chi lo accusa di perdere consensi, Bandecchi ha replicato in modo aggressivo, mostrando una mancanza di rispetto verso i critici.

Oltre alle sue polemiche sul web, Bandecchi è attualmente coinvolto in un processo per evasione fiscale legato alla sua università telematica, Unicusano. La sua carriera politica è stata caratterizzata da posizioni forti e comportamenti controverse, che non sono nuovi per lui. Nato il 4 aprile 1961 a Livorno, Bandecchi ha avuto un passato da imprenditore e presidente della Ternana. Ha finanziato diversi partiti, incluso Forza Italia e membri di sinistra, prima di diventare coordinatore di Alternativa Popolare e sindaco di Terni nel maggio 2023.

La sua immagine pubblica è frequentemente segnata da intemperanze verbali e atteggiamenti provocatori, sia nei confronti di avversari politici sia di cittadini. La sua notorietà è accentuata da videoclip polemici che alimentano la discussione attorno alla sua figura, riflettendo una personalità provocatoria e controversa nel panorama politico italiano.