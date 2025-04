Stefano Argentino ammette l’omicidio di Sara Campanella: il mistero dell’arma rimane

Stefano Argentino ha confessato l’omicidio di Sara Campanella, una studentessa di 22 anni, durante un interrogatorio di garanzia di circa due ore. Secondo il suo avvocato, Raffaele Leone, Argentino si trova in uno stato di “profonda prostrazione” e il caso si configurerebbe come un “classico femminicidio”. Durante l’interrogatorio, il 26enne ha riconosciuto di aver ucciso la compagna di università, senza però fornire dettagli sull’aggressione.

L’avvocato Leone ha sottolineato che si devono considerare “due tragedie”: quella di Sara e quella della sua famiglia, ma anche della famiglia di Argentino, che vive una situazione difficile. Sebbene il giovane abbia confermato il suo interesse per Sara, ha specificato che non c’era un vero fidanzamento. Su eventuali motivazioni del gesto, Stefano non ha detto nulla, mentre il legale ha commentato sulla possibilità di pentimento: “Pentito è una parola grossa”.

In aggiunta, Argentino sembra aver suggerito che l’aggressione può essere scaturita da una discussione avuta con la vittima. Secondo il suo avvocato, durante l’interrogatorio, Argentino è tornato ripetutamente sul suo rapporto con Sara, evidenziando una certa confusione. Dopo l’omicidio, Argentino si sarebbe rifugiato in una casa di famiglia. Gli inquirenti ora indagano anche sul possibile aiuto ricevuto da qualcun altro nella sua fuga e sull’arma utilizzata, dato che il movente resta per ora oscuro.