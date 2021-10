La dottoressa Stefania Zampogna è la nuova presidente della SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica): è stata eletta dal Congresso Nazionale tenutosi a Napoli il 15 e 16 ottobre 2021).

Per la prima volta nella storia della SIMEUP una donna accede alla massima carica della Società. Zampogna succede al presidente uscente Riccardo Lubrano e resterà in carica quattro anni. Con lei è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo che sarà formato da: Tiziana Zangardi (vicepresidente), Francesco Carlomagno (tesoriere), Claudia Bondone, Massimo Chiossi, Francesca D’Aiuto, Francesco De Luca, Battista Guidi, Nicolò Parri e Debora Maria Luisa Simonetti (consiglieri). I revisori dei conti saranno Alessandro Canetto, Donatella De Martiis e Beatrice Messini. Ilaria Bergese sarà la nuova referente infermieristica.

Con l’elezione di Zampogna alla presidenza SIMEUP, un’altra donna è al comando della pediatria italiana. Da pochi mesi fa, infatti, la professoressa Annamaria Staiano è alla testa della SIP (Società Italiana di Pediatria).

La dottoressa Stefania Zampogna, specialista in Pediatria, Anestesia e Rianimazione e Malattie dell’Apparato Respiratorio, ha sempre dedicato la sua attività assistenziale e formativa all’urgenza e all’emergenza pediatrica. Ha iniziato la sua attività di formazione nel lontano 2000 coordinando i centri di formazione in PBLS-MUP per il Centro-Sud. Oggi è anche formatore BLSD, triage, Istruttore di Triage, PEARS, PALS, Simulazione.

Ha svolto diversi ruoli nei direttivi nazionali Simeup di cui è stata tra i fondatori nel 2003 al Politeama di Catanzaro. Ha contribuito a diffondere l’immagine e la cultura della SIMEUP organizzando eventi scientifici in ambito nazionale e internazionale.

“Sono ovviamente soddisfatta e ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata – ha detto la nuova presidente SIMEUP -. Al di là della mia persona, credo sia davvero importante che per questo ruolo sia stata scelta una donna. Noi donne siamo capaci di ascolto, sintesi, equilibrio e condivisione. Spero di trovare in me stessa queste qualità e di essere capace di metterle in campo per il bene della SIMEUP. Ora, con il mio Team di persone straordinarie, intendo mettermi al lavoro per l’unità dei soci . Mi ispirerò ad un principio di continuità con i Presidenti che mi hanno preceduta ma voglio anche proiettarmi verso una nuova politica di engagement con un solo fine: aggregare le diverse componenti della disciplina d’Urgenza-Emergenza Pediatrica nel rispetto reciproco delle competenze e professionalità. È per me un onore mettermi al servizio di una Società che ha raggiunto risultati di vera eccellenza, e di coordinare una squadra di Pediatri che rappresentano le migliori professionalità della nazione. Insieme lavoreremo per un sogno di una Società Scientifica che contribuisca sempre più a migliorare e proteggere la salute dei nostri bambini in particolare nelle situazioni di urgenza e emergenza in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Una nuova SIMEUP inclusiva proiettata verso l’ascolto e verso il futuro in Italia e in Europa”.