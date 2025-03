Stefania smaschera Shaila: “Ecco perché si è allontanata da Lorenzo”

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, dopo ripetute separazioni e riconciliazioni, sono ora di nuovo single da due settimane, un fatto inusuale per loro. Stefania Orlando, conduttrice e opinionista, esprime scetticismo riguardo alla genuinità della rottura, suggerendo che Shaila stia adottando una strategia di immagine. Secondo lei, Shaila assume il ruolo di donna forte e indipendente proprio quando si rende conto che la relazione non le ha portato vantaggi nel gioco. Infatti, durante il televoto per il terzo ticket per la finale, Shaila ha perso contro Zeudi Di Palma, che è entrata nella Casa tre mesi dopo di lei, portando a una delusione significativa. La chiarezza nell’analisi di Stefania evidenzia che gli Shailenzo non sono stati sufficienti per garantire a Shaila un posto in finale.

Stefania ha commentato su X che Shaila si è distaccata da Lorenzo non per ragioni di cuore, ma per opportunismo, e ora può finalmente sfruttare la narrazione del vittimismo nella speranza di ottenere l’appoggio del pubblico. Si chiede poi che fine abbia fatto l’amore che Shaila professava di difendere.

Sebbene le critiche di Stefania possano essere valide, Shaila potrebbe comunque avere una chance di entrare in finale, insieme a Chiara Cainelli, un’altra concorrente che ha visto un notevole aumento nel sostegno del pubblico. Le amiche di Zeudi Di Palma appaiono favorire chi è rimasto vicino alla loro beniamina, quindi le possibilità di Shaila non sono del tutto esaurite.