Stefania punge Shaila e il bacio a Lorenzo

Stefania Orlando ha criticato Shaila Gatta, dopo aver assistito a uno dei baci più imbarazzanti nella storia del Grande Fratello, descritto da lei stessa come “più che un bacio, una gastroscopia”. Su Twitter, ha commentato ironicamente la scena, evidenziando l’eccesso di teatralità che la coppia mostra, suggerendo che questo compromette la loro autenticità. Durante la sua ospitata a Pomeriggio 5, ha ulteriormente espresso dubbi sull’autenticità della relazione tra Shaila e Lorenzo, insinuando che la coppia sembra più intenzionata a raggiungere la finale del reality piuttosto che a costruire un legame sincero, affermando che “potrebbe ancora succedere di tutto”.

In un’intervista al settimanale Chi, Stefania ha aggiunto che Shaila ha rinunciato a parte della sua individualità per concentrarsi su Lorenzo, sottolineando il potenziale inespresso della ragazza. Ha notato come Shaila, una persona solare e talentuosa, avrebbe potuto avere successo anche da sola, ma ha scelto di dedicarsi alla relazione, a spese delle sue opportunità. Stefania ha evidenziato che anche la madre di Shaila ha espresso preoccupazioni riguardo alla situazione, ma la giovane ha continuato a difendere Lorenzo, plasmando la propria vita intorno a lui e sacrificando in parte se stessa. L’opinione di Stefania riflette una preoccupazione più ampia riguardo all’equilibrio tra amore e ambizione all’interno del contesto del Grande Fratello.