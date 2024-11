Stefania Proietti trionfa in Umbria: il mistero di Meloni e il canto di ‘Bella Ciao’ con Elly Schlein

Stefania Proietti ha trionfato alle elezioni regionali in Umbria, superando la governatrice uscente Donatella Tesei del centrodestra con un margine di circa 18 mila voti su un totale di circa 356 mila. Proietti, esponente del centrosinistra, ha esultato insieme ai suoi sostenitori cantando “Bella Ciao”, in compagnia di Elly Schlein del PD e Nicola Fratoianni di AVS. Questo risultato segnala una vittoria netta per il PD, che ha ottenuto il 30,3% dei voti, mentre Tesei, rappresentante di Fratelli d’Italia, si è fermata al 19,44%.

Dopo le elezioni, Proietti ha rivelato di aver ricevuto congratulazioni da parte della premier Giorgia Meloni, un gesto che ha attirato fischi dal pubblico presente nel suo comitato elettorale. La neo-presidente ha affermato: “Devo ringraziare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che si è complimentata con me, quindi con tutti voi per la vittoria inequivocabile. La nostra è una vittoria che nessuno aveva previsto.” Ha anche sottolineato la soddisfazione per la vittoria sia a Perugia che a Terni.

Il risultato ha suscitato euforia nel PD, che ha visto una rinnovata vitalità dopo un periodo di difficoltà. Secondo i dati di YouTrend, il divario tra i candidati risulta insormontabile, portando ottimismo tra i sostenitori del centrosinistra. L’ex premier Matteo Renzi ha commentato il successo di Proietti con entusiasmo, mostrandosi soddisfatto per il risultato ottenuto dal partito.

In questo contesto, i sostenitori di Proietti hanno manifestato la loro gioia nel centro di Perugia, intonando “Bella Ciao” davanti al palazzo che ospita l’Assemblea legislativa. Questo gesto, insieme ai fischi che hanno accolto il riferimento alla Meloni, evidenzia le tensioni e le divisioni politiche esistenti. La vittoria di Proietti rappresenta dunque un momento cruciale per il centrosinistra in Umbria e potrebbe avere ripercussioni più ampie nel panorama politico italiano.