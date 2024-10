Stefania Picasso: La moglie di Franco Gatti e la sua storia

Stefania Picasso, vedova di Franco Gatti, noto ‘baffo’ dei Ricchi e Poveri, sarà ospite del programma Verissimo il 19 ottobre 2024, dove condividerà il suo intenso legame con il marito e il dramma della perdita del figlio Alessio. Franco e Stefania si incontrarono negli anni ’70 a casa di Angelo Sotgiu, altro membro della band, e il loro incontro fu un colpo di fulmine. Dopo sette anni di fidanzamento, si sposarono nel 1986 e dalla loro unione nacquero due figli: Federica e Alessio.

Stefania è un architetto e ha studiato biopranoterapia, una forma di medicina alternativa. La sua vita è stata segnata da grandi gioie e dolori. Nel 2022, dopo 42 anni insieme, ha perso Franco a causa di complicazioni legate a malattie pregresse. Rivela che affrontare la sua morte è stato “devastante”, specialmente avendo già subito il dolore della perdita del figlio Alessio, morto nel 2013. Stefania commenta che, nonostante la sofferenza, l’amore dei fan per Franco le ha dato conforto, facendole comprendere quanto lui fosse amato.

Alessio, nato nel 1990, è morto a soli 23 anni a causa di un mix di alcol e eroina. Franco ha descritto la sua morte come una tragedia che ha stravolto non solo la vita privata della famiglia, ma anche quella artistica. Dopo la perdita di Alessio, Franco ha deciso di allontanarsi dalla musica, affermando che il suo modo di vivere e di esibirsi era cambiato radicalmente.

Oltre a Federica e Alessio, la coppia ha costruito una vita insieme ricca di affetti. Federica si è laureata in giurisprudenza e ha dato alla coppia due nipoti. La vita di Stefania, ora segnata dalla perdita e dal dolore, continua con il ricordo del grande amore per Franco e il desiderio di onorare la memoria del figlio Alessio. La sua partecipazione a Verissimo segna un momento significante nel suo percorso di elaborazione del lutto, offrendo un’opportunità per condividere la profondità delle sue esperienze e il valore dell’amore e della resilienza.