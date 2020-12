Dopo Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è scoppiata una lite anche tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Stamani i ragazzi della casa stavano parlando delle coreografie alle quali stanno lavorando per la puntata di domani e dal nulla la conduttrice ha espresso qualche perplessità sui passi pensati dal suo amico. Tommaso non ha preso bene il cambiamento di umore di Stefania e si è scaldato (qui il video completo).

“Prima eri carica e ora? Amore allora sei psicopatica. Stamani andava tuto bene e ora no? Sai cosa c’è? Fai tu il balletto! […] Non seguirmi, non sei normale. Vi sembra normale una che mi segue? Guardatela, continua a ripetere e le cose come Sgarbi. Tu sei arrivata stamani incavolata e a fare le ripicche.

Non lo faccio il balletto, se tu mi rompi i cog***i per due passi. E non ripetere la stessa frase che sembri mia nonna. Dai fastidio e non sei normale. Una persona che fa le cose apposta per dare fastidio non è normale. Forse un pochino non sei normalissima. Puoi non seguirmi? Non sei normale, se ti chiedo di non seguirmi e tu mi segui. Tu parli sopra e urli quindi non si può parlare con te. Se una arriva carichissima alle prove del balletto e dopo due minuti dice “Ah no, la vedo dura”, allora le dico “Amore, allora sei psicopatica”. Non ti ho detto “psicopatica” all’interno di una lite”.